2023/06/06 | 23:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aoKoQzWLWlo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوردستان سوريا.. موسم الحنطة والشعير لم يأت كما توقع المزارعون رغم غزارة الأمطار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوردستان سوريا.. موسم الحنطة والشعير لم يأت كما توقع المزارعون رغم غزارة الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).