2023/06/06 | 23:21 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة غش واحدة تحرم 200 طالب.. الوقف الشيعي يلغي مركزاً امتحانياً بواسط والطلبة يستعدون للتظاهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/06 | 23:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة غش واحدة تحرم 200 طالب.. الوقف الشيعي يلغي مركزاً امتحانياً بواسط والطلبة يستعدون للتظاهر) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة غش واحدة تحرم 200 طالب.. الوقف الشيعي يلغي مركزاً امتحانياً بواسط والطلبة يستعدون للتظاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).