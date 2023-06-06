طبول حرب نووية يدقها تفجير سد كاخوفكا بين روسيا وأوكرانيا | تقرير

2023/06/06 | 23:26 - المصدر: قناة التغيير

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يعد سد نوفا كاخوفكا أحد أهم وأكبر مشاريع البنية التحتية في أوكرانيا، وأثار الهجوم عليه قلقا متصاعدا من حجم التأثيرات والأضرار التي قد تترتب على انهياره بالإضافة لتبادل الاتهامات وتصعيد التوتر بين موسكو وكييف

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