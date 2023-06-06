حيوانات شرسة تختفي في النهار لتفاجئ العراقيين في الليل | تقرير

2023/06/06 | 23:26 - المصدر: قناة التغيير

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في الــ مـــ ــوصــــل ..



بات ارتفاع عدد هجمات الكلاب السائبة وتزايد اعداد المصابين يفوق كمية اللقاحات التي تتوفر في مستشفيات المدينة وسط تعالي الاصوات بايجاد الحلول لتخليص سكان المدينة من هذه الحيوانات.

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