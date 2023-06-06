2023/06/06 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، اليوم الثلاثاء، ان العجز في الموازنة المالية حجة يسعى لها البعض لتعكير التفاهات بين المركز واقليم كردستان.

وقال الأعرجي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم):"هناك عزم وإرادة وخصوصاً من القادة في الاطار لاقرار الموازنة رغم وجود الخلافات"، لافتاً إلى ان "التأخير لم يكن من اجل تعديل بعض فقراتها وانما من أجل الضغط على رئيس الوزراء لوضع قيود في عمله وذلك بسبب مقبوليته في الشارع العراقي فهذا يغيض بعض الأطراف".

وأضاف، ان "العجز في الموازنة حجة وتم اضافة مواد تعزز العجز وذلك لان البعض يسعى لتعكير التفاهمات بين المركز والاقليم"، مبيناً ان "مطالب الإقليم لم تجابه بالقبول من بعض الكتل".

وتابع الاعرجي ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ارسل رسائل بعدم تعطيل مصالح الشعب"، مؤكداً "نراهن على وطنية مسعود برزاني عبر اشتراكهم بالتصويت وهناك جهات من خارج الاطار تسعى لتقييد عمل السوداني".

يُشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان قد اعترضت مؤخراً على تعديلات أُجرت على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية التي يسعى مجلس النواب لإقرارها، واصفة إياها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد

وكان مجلس النواب العراقي، قد حدد يوم الخميس المقبل، موعداً للتصويت على مشروع الموازنة الثلاثية.

وتضمن جدول اعمال الجلسة بحسب الدائرة الاعلامية للبرلمان، "التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025).

وأقرّ مجلس الوزراء في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: عجز الموازنة حجة لتعكير تفاهمات المركز والاقليم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: عجز الموازنة حجة لتعكير تفاهمات المركز والاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).