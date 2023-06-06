2023/06/06 | 23:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1MHvzZO2PzE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل سيتم إقرار الموازنة العامة يوم الخميس أم لا ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل سيتم إقرار الموازنة العامة يوم الخميس أم لا ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).