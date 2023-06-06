‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬يكشف عن‭ ‬أول‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬فرط‭ ‬صوتي

2023/06/06 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسي‭:‬نشكر‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العظيم‭ ‬ طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ في‭ ‬تطور‭ ‬خطير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التسليح‭ ‬عالي‭ ‬التقنية‭ ‬،‭ ‬ كشف‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬فرط‭ ‬صوتي‭ ‬محلي‭ ‬الصنع،‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬الذي‭ ‬اشاد‭ ‬بالسلاح‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬سيجعل‭ ‬البلاد‭ ‬أقوى‮»‬‭.‬ ونشرت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المحلية‭ ‬صوراً‭ ‬للصاروخ‭ ‬الذي‭ ‬انتجته‭ ‬قوة‭ […]

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