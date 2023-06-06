2023/06/06 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيسي:نشكر الله على هذا الإنجاز العظيم طهران – الزمان في تطور خطير في مجال التسليح عالي التقنية ، كشف الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء عن أول صاروخ بالستي فرط صوتي محلي الصنع، بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي الذي اشاد بالسلاح الجديد الذي «سيجعل البلاد أقوى». ونشرت وسائل الاعلام المحلية صوراً للصاروخ الذي انتجته قوة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحرس الثوري الإيراني يكشف عن أول صاروخ بالستي فرط صوتي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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