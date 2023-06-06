2023/06/06 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام كانت هناك ملاحظة حكومية أمس حول التقصير في مجال الإسكان، وانّ القطاع الخاص يمكنه أن يسهم في حل الازمة.
لا يجوز أن نقفز فوق حقائق تخص الزيادة الحقيقية والمتوقعة في عدد السكان، وإمكانات الدولة في توفير خدمات تديم بناء المساكن ولا تكون عبئاً على الإمكانات المتوافرة، والخطط التي ظلت حبرا على ورق ووعوداً […]
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لا يجوز أن نقفز فوق حقائق تخص الزيادة الحقيقية والمتوقعة في عدد السكان، وإمكانات الدولة في توفير خدمات تديم بناء المساكن ولا تكون عبئاً على الإمكانات المتوافرة، والخطط التي ظلت حبرا على ورق ووعوداً […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإسكان ما بعد تشخيص الخطأ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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