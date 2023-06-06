‭ ‬الإسكان‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬تشخيص‭ ‬الخطأ

2023/06/06 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام كانت‭ ‬هناك‭ ‬ملاحظة‭ ‬حكومية‭ ‬أمس‭ ‬حول‭ ‬التقصير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإسكان،‭ ‬وانّ‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الازمة‭.‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬نقفز‭ ‬فوق‭ ‬حقائق‭ ‬تخص‭ ‬الزيادة‭ ‬الحقيقية‭ ‬والمتوقعة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬السكان،‭ ‬وإمكانات‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬تديم‭ ‬بناء‭ ‬المساكن‭ ‬ولا‭ ‬تكون‭ ‬عبئاً‭ ‬على‭ ‬الإمكانات‭ ‬المتوافرة،‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬ظلت‭ ‬حبرا‭ ‬على‭ ‬ورق‭ ‬ووعوداً‭ […]

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