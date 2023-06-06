2023/06/06 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران-الزمان رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني على نصيحة الحكومة الاذربيجانية الى رعاياها، السبت الماضي، بعدم السفر إلى إيران، والذي تزامن مع رسالة احتجاج حكومية اذربيجانية، على اختفاء طالب أذربيجاني في ايران. وقال كنعاني في تغريدة «ان من يجب تحذير الشعب الاذربيجاني منه، هو الكيان الصهيوني، وليست إيران الاسلامية الحضارية» وفق تعبيره، وفي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختفاء طالب أذربيجاني يشعل أزمة بين باكو وطهران ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختفاء طالب أذربيجاني يشعل أزمة بين باكو وطهران ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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