اختفاء طالب أذربيجاني يشعل أزمة بين باكو وطهران 

2023/06/06 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‮ ‬طهران‭-‬الزمان‮ ‬ رد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬على‭ ‬نصيحة‭ ‬الحكومة‭ ‬الاذربيجانية‭ ‬الى‭ ‬رعاياها،‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬بعدم‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬إيران،‭ ‬والذي‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬رسالة‭ ‬احتجاج‭ ‬حكومية‭ ‬اذربيجانية،‭ ‬على‭ ‬اختفاء‭ ‬طالب‭ ‬أذربيجاني‭ ‬في‭ ‬ايران‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وقال‭ ‬كنعاني‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬من‭ ‬يجب‭ ‬تحذير‭ ‬الشعب‭ ‬الاذربيجاني‭ ‬منه،‭ ‬هو‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬وليست‭ ‬إيران‭ ‬الاسلامية‭ ‬الحضارية‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬تعبيره،‭ ‬وفي‭ […]

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