هل يحق لوزيرة المالية الطعن بالموازنة بحال تغيير الفقرات التي أدرجتها الحكومة؟

2023/06/06 | 23:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أوضح الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء، موقف الدستور من بشأن عزم وزيرة المالية طيف سامي الطعن بالموازنة بحال تغيير الفقرات التي أدرجتها الحكومة.وقال حواس في إيضاح طالعته إيرث نيوز، “ليس من حق وزيرة المالية طيف سامي، الطعن بالموازنة في حال تم اقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة لأن ذلك […]

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