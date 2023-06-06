2023/06/06 | 23:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوزراء يتحدث عن الإجازة الاستثمارية للمدن السكنية: “نعمل على ضبط الأسعار لتتمكن كل الفئات الحصول عليها” المركز الخبري الوطني.

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