البجاري تكشف عن تأسيس مدن جديدة في المحطات التي يدخل بها طريق التنمية

2023/06/07 | 00:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت زهرة البجاري رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس مدن جديدة عبر المحطات التي يمر بها طريق التنمية.

وقالت البجاري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مشروع طريق التنمية مشروع كبير وان كانت هنالك توجهات لاحالة الاستثمارات لجهات دون اخرى فان الامر ممكن لان المشاريع كثيرة ومنها ما هو مخصص للقطاع الخاص ومنها ما مخصص للشركات العالمية”.

واضافت فان “الامر ممكن لجميع الشركات في المساهمة في استثمارات كبيرة للمدن، وذلك لان الطريق يمر في ١٣ محافظة وبكل منها سيكون هنالك تاسيس لمدينة جديدة في تلك المحطات”.

واكدت البجاري عن “وجود جدوى اقتصادية كبيرة حيث يمكن للجميع المشاركة والمساهمة به علما ان القيمة الاجمالية للمشروع تكون ١٧ مليار دولار”.

وتطمح العاصمة بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعُمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية وسوريا، والتي دعي ممثلوها إلى العاصمة العراقية، بغداد، للمشاركة في مؤتمر خصص للإعلان عنه أواخر مايو.

ويشمل المشروع المرتقب خطا بريا وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية.

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