اليكتي: تأخير الموازنة يعطل مصالح المواطنين..يجب تمريرها

2023/06/07 | 00:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، الى عدم تأخير مصالح العديد من فئات المجتمع عن طريق الاستمرار بتعطيل اقرر قانون الموازنة العامة، فيما أكد ان حل الخلافات وتمرير الموازنة هو بمثابة دعم عمل حكومة السوداني.

وقال القيادي في الاتحاد برهان شيخ رؤوف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “لا يوجد أي مبرر لتعطيل إقرار الموازنة من جميع الأطراف عبر اختلاق المشاكل ووضع العقبات امام التصويت عليها”، مشيرا الى انه “من الضروري عدم تأخير مصالح العديد من فئات المجتمع عن طريق الاستمرار بتعطيل اقرر قانون الموازنة العامة”.

وتابع، انه “على جميع القوى السياسية التي شاركت في كتابة المنهاج الوزاري للحكومة الحالية ان تساهم بتطبيقه على ارض الواقع”، لافتا الى ان “الاتحاد الوطني ومنذ اللحظة الأولى يدعم تمرير الموازنة من اجل ضمان حقوق الشعب”.

واستطرد رؤوف حديثه: ان “العمل على تحقيق مصالح المواطنين يكمن في تأخير النقاط الخلافية والعمل على النقاط المشتركة مع اللجنة المالية من اجل الوصول الى مرحلة تمرير الموازنة”، لافتا الى ان “حل الخلافات وتمرير الموازنة هو بمثابة دعم لاستمرار عمل حكومة السوداني”.

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