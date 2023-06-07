بالفيديو:العتبة الحسينية ترعى اطفال التوحد بالبصرة وتشيّد اكاديميةً لعلاجهم بالطرق الحديثة

2023/06/07 | 00:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم جهود العتبة الحسينية في سد الحاجة

الكبيرة لتوفير مؤسسات متخصصة بعلاج

الاطفال المصابين بالتوحد واضطراب

النمو في محافظة البصرة التي سجلت اعداد

كبيرة من المصابين فيها، ومع سعيها

وافتتاحها لمعاهد بمسا

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