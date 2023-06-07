2023/06/07 | 00:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد مركز تدقيق إصدار البطاقة

التموينية الالكترونية الجديدة في

منتدى شباب الحسينية شمال كربلاء

المقدسة إقبالاً واسعاً لمختلف شرائح

المجتمع من نساء ورجال وبمختلف الأعمار

وبشكل مجاني للعمل على إصدار الب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء : إقبال واسع لمركز تدقيق الحسينية من قبل المواطنين لإصدار البطاقة التموينية الالكترونية الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء : إقبال واسع لمركز تدقيق الحسينية من قبل المواطنين لإصدار البطاقة التموينية الالكترونية الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).