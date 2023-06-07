ميسي.. 24 ساعة حاسمة وثلاثة خيارات

2023/06/07 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يستعد الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لاتخاذ قرار بشأن مستقبله خلال الساعات المقبلة، بعد رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان.

وأعلن سان جيرمان رسميًا، قبل أيام قليلة، رحيل ميسي عن حديقة الأمراء، بعد نهاية عقده الذي استمر لموسمين.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ميسي ينوي حسم قراره ما بين اليوم وغدًا، بعد أن فاض به الكيل من الشائعات التي تدور حوله.

وعلى الرغم من رغبة ميسي في العودة إلى برشلونة، إلا أن تلك الخطوة تصطدم بالواقع القاسي الذي يمر به البارسا اقتصاديًا، وعدم تقديم عرض للبرغوث حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة، أن قرار "ليو" لا يتعلق بالمال، لأنه إذا كان الأمر متروكًا له، فسيأتي إلى برشلونة مجانًا، ويحصل على الحد الأدنى من الراتب، وهو حوالي 200 ألف يورو سنويًا.

وقالت: "لكن رابطة الليجا، تقف أمام عودة ميسي، لأن هناك لجنة تحدد الراتب الذي يجب أن يتقاضاه ليو، وهو 25 مليون يورو، أي 25% من راتبه الأخير في الدوري الإسباني".

وبخلاف برشلونة، يملك ليو عرضًا قيمته 500 مليون يورو سنويًا من الهلال السعودي، إلى جانب عرض من إنتر ميامي الأمريكي.

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