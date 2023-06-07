محكمة بريطانية ترفض طلب إجراء مراجعة قضائية لقرار بيع أسلحة للسعودية

2023/06/07 | 00:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت المحكمة العليا في لندن، الثلاثاء، طلبا بإجراء مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في الحرب في اليمن.

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