السعودية: استقبال وفد إيراني جاء لافتتاح سفارة طهران في الرياض

2023/06/07 | 01:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، أن نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي استقبل، في ديوان الوزارة بالرياض نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي، والوفد المرافق له.

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