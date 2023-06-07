2023/06/07 | 01:15 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 62 ألف شخص نزحوا عن ديارهم في منطقة الأهوار جنوبي العراق، حتى سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب ظروف الجفاف المستمرة منذ 4 سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجفاف يدفع عشرات الآلاف للنزوح من منطقة الأهوار العراقية) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجفاف يدفع عشرات الآلاف للنزوح من منطقة الأهوار العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).