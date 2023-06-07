شاهد بالفيديو.. هل ستنتهي حكاية الموازنة العراقية الخميس المقبل ؟ ام للقصة بقية ؟

2023/06/07 | 01:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cYSPIc-lJPE

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