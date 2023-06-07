2023/06/07 | 01:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع رئيس هيئة الأوراق الماليَّة، فيصل الهيمص، انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي واستقراره بعد إقرار موازنة 2023.

وقال الهيمص، في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ "الهيئة تدعم الدينار العراقي، رغم أنه أساساً من مسؤولية البنك المركزي،" مشيراً إلى، أنَّ "استقرار سعر الدينار يمثل مصلحة مشتركة".

وبين أنَّ "استقرار الدينار سيمنح ثقة للمستثمرين الجدد بالدخول إلى سوق العراق للأوراق المالية".

وأضاف الهيمص، أنَّ "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي أدت إلى انخفاضه خلال المرحلة الماضية"، موضحاً أنَّ "فترة التذبذب في تغيير سعر الصرف سيتبعها استقراره على سعر 1320 ديناراً".

وعزا الهيمص تذبذب سعر الصرف إلى عدم إقرار الموازنة وبالتالي عدم إطلاق المشاريع،" متوقعاً أنَّ"يؤدي إقرار الموازنة إلى الدخول في مرحلة استقرار الدينار".

ودعا إلى وجوب دعم الحكومة بالإسراع في إقرار الموازنة لأنها ستطلق أموالاً إلى المشاريع والدخول بمرحلة العمل الذي سيوفر الاستقرار في أسعار صرف الدينار أمام الدولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الأوراق المالية يكشف أسباب تذبذب صرف الدولار وما سيحصل بعد اقرار الموازنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الأوراق المالية يكشف أسباب تذبذب صرف الدولار وما سيحصل بعد اقرار الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).