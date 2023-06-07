شرطة الأنبار توضح تفاصيل القبض على

2023/06/07 | 01:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أكدت قيادة شرطة الأنبار، إلقاء القبض على متهم متنكر "بزي النساء" في قضاء الرمادي مركز المحافظة.

وأفادت قيادة الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وبناءً على المعلومات الواردة الى قسم مكافحة اجرام الانبار/ مكتب مكافحة اجرام الرمادي عن وجود شخص يرتدي ملابس و(باروكة نسائية) وقام بالتزيين في احدى الصالونات النسائية بزينة امرأة وارتداء النقاب والملابس النسائية لغرض قيامه بعمليات النشل والسرقة في الاماكن المزدحمة في داخل المدينة سواء أكان في شارع الاطباء أم في شارع المستودع".

وأشار البيان الى "زج وزرع عناصر مدنية من مكتب مكافحة اجرام الرمادي تم القاء القبض على المتهم (سعدون محسن خلف) وبالزي النسائي بالجرم المشهود، وبعد العودة الى قاعدة بيانات المطلوبين تبين بأنه من ارباب السوابق وكان محكوما عن جريمة السرقة وقد انهى محكوميته قبل سنة".

وأكدت شرطة الانبار ان "التحقيق جارٍ مع المتهم من قبل مكتب مكافحة اجرام الرمادي".

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