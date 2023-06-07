2023/06/07 | 01:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ziX23nWDgu4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء تناقش ظاهرة المخدرات المستفحلة وتؤكد: المتاجرون بها ليسوا من المحافظة | تقرير: علي خالد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء تناقش ظاهرة المخدرات المستفحلة وتؤكد: المتاجرون بها ليسوا من المحافظة | تقرير: علي خالد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).