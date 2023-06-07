2023/06/07 | 01:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -LDdSG---JY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رحيم حميد : أمين الدخيل اختار اللعب لمنتخب بلجيكا قبل عامين وهذه القصة الكاملة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رحيم حميد : أمين الدخيل اختار اللعب لمنتخب بلجيكا قبل عامين وهذه القصة الكاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).