2023/06/07 | 01:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / ألقت مديرية مكافحة الإجرام في الرمادي مركز محافظة الأنبار ،اليوم الثلاثاء، القبض على رجل متنكر بزي نسائي أخفى وجهه بمساحيق التجميل لغرض السرقة.وذكرت قيادة شرطة محافظة الانبار في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “بناءً على المعلومات الواردة الى قسم مكافحة اجرام الانبار / مكتب مكافحة اجرام الرمادي عن وجود […]

ظهرت المقالة اعتقال لص ثلاثيني تنكر بالمكياج والنقاب في الأنبار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال لص ثلاثيني تنكر بالمكياج والنقاب في الأنبار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال لص ثلاثيني تنكر بالمكياج والنقاب في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).