2023/06/07 | 01:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.نائب رئيس لجنة التخطيط...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: كل عضو في اللجنة المالية البرلمانية يمثل حزبا أولاً على المسلة.

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