السعودية تضخ مليارات الدولارات وتحقق

2023/06/07 | 01:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تضخ المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات في أكبر منظمة غولف محترفة في العالم لعقد اندماج كبير بين LIV Golf و PGA التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

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