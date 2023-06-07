فتاة عراقية تنهي حياتها بطلقة في الرأس

2023/06/07 | 01:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الزمان كشف مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، عن انتحار طالبة بإطلاق النار على رأسها من مسدس في منطقة بغداد الجديدة في العاصمة العراقية .وبحسب ذويها فان الانتحار نجم عن ضغوط دراسية.وفي نهاية ابريل الماضي، انهت شابة تبلغ من العمر 18 عاماً، حياتها بشنق نفسها بواسطة وشاح (شال) داخل منزلها بقضاء قلعة سكر شمالي […]

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