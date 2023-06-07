يسرى و مشروع “فطر السعادة” Happy mushroom

2023/06/07 | 02:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يسرى شابة عراقية حاصلة على شهادة الماجستير في علوم الحاسباتعملت عائلتها البسيطة على تعليمها و تربيتها احسن تربية في حالة معيشة صعبة !يسرى تحب الزراعة واستطاعت بدراسة وتعليم وجهد ذاتي منها ان تتعلم زراعة الفطر ..وتفتح لها مكان صغير لزراعة الفطر ، ضمن مساحة في بيت والدها البالغة ٨٠ متر مربع فقط !!! في منطقة الزعفرانية في بغداد ،وان تجد جهة تساعدها لشراء و تسويق منتوجها بشكل رائع ..يوم امس زرتها في بيتها وقد كنت قد التقيتها قبل فترة وهي تشارك و تتكلم بكل ثقة في برنامج ومسابقة رائدات المدعومة من رابطة المصارف و السفارة الفرنسية في بغدادوكانت ضمن الفائزات بافضل مشروع ..

يسرى كانت في باريس قبل ايام مع مجموعة من الشابات الرائدات والمبدعات بحق في مجال اقامة مشاريع صغيرة الحجم ..هذه الشابة كتلة من الطاقة والابداع و مدعاة فخر لنا نحن العراقيات ،وما زادني بها سعادة و فخرا اخلاقها و عائلتها العراقية البسيطة في معيشتها .

حكومتنا عليها مسوولية الاهتمام و دعم يسرى و المئات من امثالها في كافة المحافظات

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