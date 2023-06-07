2023/06/07 | 02:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور إنسانية لـ عبد الأمير الشمري قد تتحول إلى أيقونات في ذاكرة البشرية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور إنسانية لـ عبد الأمير الشمري قد تتحول إلى أيقونات في ذاكرة البشرية قناة التغيير الفضائية.

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