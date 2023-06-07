محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية أمريكا

2023/06/07 | 02:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

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