بلينكن يجتمع بولي العهد السعودي.. التعاون في مجالي الطاقة النظيفة والتكنولوجيا أبرز الملفات

2023/06/07 | 03:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى، في قصر السلام بجدة، مساء الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن بن سلمان وبلينكن ناقشا خلال اجتماعهما العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون في مختلف المجالات.

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