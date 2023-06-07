2023/06/07 | 04:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت الفنانة الفرنسية، فرانسواز جيلوت، عن 101 عاما قضتها في الكتابة والتأليف والرسم، وعرفت بكونها واحدة من "ملهمات" الرسام العالمي الشهير بابلو بيكاسو وأما لاثنين من أطفاله.

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