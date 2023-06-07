مصر.. إلزام المدارس بعدم تجاوز نسبة زيادة المصروفات.. وبرلماني يعلق

2023/06/07 | 05:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألزمت وزارة التربية والتعليم في مصر المدارس الخاصة بأنواعها بعدم زيادة المصروفات عن النسبة المقررة سنويا البالغة 7% فقط، وتحصيل المدارس الدولية للمصروفات بالجنيه، فيما أكد برلماني التزام المدارس الخاصة بتطبيق الزيادة المقررة رغم ارتفاع تكلفة أعباء التشغيل مما يضغط على الإيرادات.

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