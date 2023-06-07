كحول مغشوش يقضي على 29 شخصا في روسيا

2023/06/07 | 06:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 29 شخصا مصرعهم في روسيا وأصيب 61 آخرون بالتسمّم، أكثر من نصفهم حالتهم خطرة، من جرّاء تناولهم مشروبا كحوليا مغشوشا، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

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