مسؤول لرويترز: بلينكن وبن سلمان ناقشا إمكانية تطبيع العلاقات السعودية-الإسرائيلية

2023/06/07 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في المملكة إلى مسألة تطبيع العلاقات السعودية-الإسرائيلية، بحسب وكالة "رويترز".

وتهدف الزيارة كذلك لتوطيد العلاقات بين واشنطن والرياض بعد خلافات ازدادت عمقا على مدى سنوات بخصوص قضايا منها ملف إيران وأسعار النفط وأمن المنطقة والتصدي للنفوذ الصيني والروسي في المنطقة.

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