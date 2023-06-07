رئيس الهلال السابق يرد على أسئلة متابعيه حول احتمالية انضمام ليونيل ميسي للنادي

2023/06/07 | 07:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، على عدم امتلاكه معلومة مؤكدة حول احتمالية انضمام ليونيل ميسي لفريق "الأزرق الهلالي"، هذا الصيف.

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