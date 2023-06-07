بلينكن في السعودية لبحث العديد من الملفات الثنائية

2023/06/07 | 08:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت الحرة الليلة القضايا التي يمكن أن يبحثها وزير الخارجية الأميركي في السعودية، والعلاقات المصرية الإسرائيلية والتنسيق بين الطرفين، والخطورة البيئية التي يشكلها استهداف سد كاخوفكا في أوكرانيا.

وناقشت أيضا ملف حقوق الإنسان في السودان وقدرة الجماعات الإرهابية على استغلال الذكاء الاصطناعي في عمليات التجنيد.

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