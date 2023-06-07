بكمين مُحكم.. مقتل 4 إرهابيين بينهم

2023/06/07 | 08:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، مقتل 4 إرهابيين بينهم "والي شمال بغداد" بقضاء الطارمية.

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