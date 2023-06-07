حادث سيارة لم ينج من فيها.. طارت فوق سياج الطريق وسقطت على بُعد 350 قدمًا

2023/06/07 | 09:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت السرعة العالية لسيارة فيها ثلاثة أشخاص بخروجها عن الطريق وانزلاقها وتخطيها سياج الحماية والسقوط على بُعد 350 قدمًا بعيدة عن الطريق.

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