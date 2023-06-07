العدل تطلق تعليمات جديدة لتشغيل نزيلات السجون

2023/06/07 | 09:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع أجور للنزلاء بتلك البرامج، سواء للذكور أو الإناث.

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