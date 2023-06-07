2023/06/07 | 09:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J5bLkX5voE0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشكلة السكن تفضح في العراق الحكومات.. في بلد غارق بسطوة احزاب الولاءات | اخبار الثامنة 2023/6/6) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشكلة السكن تفضح في العراق الحكومات.. في بلد غارق بسطوة احزاب الولاءات | اخبار الثامنة 2023/6/6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).