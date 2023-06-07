مستشفى بعقوبة ينجح باستخراج 30 حصاة من كلى مريضة (صورة)

2023/06/07 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاربعاء، اجراء عملية نادرة لاستخراج 30 حصاة من كلى مريضة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ( بغداد اليوم)، إن "فريقا طبيا في مستشفى بعقوبة التعليمي أجرى عملية نادرة لمريضة تم خلالها استخراج اكثر من ثلاثين حصاة من كليتها باستخدام الناظور وبفتحة ١ سم فقط بالجلد ".واضاف، أن "العملية هي الاولى من نوعها من ناحية عدد الحصاة التي تم استخراجها والتي شكلت مصدر خطر على حياة المريضة"، لافتا الى ان "وضعها الصحي مطمئن بالوقت الراهن".

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