في ظروف غامضة.. العثور على جثة رجل مقتول داخل منزله في السليمانية

2023/06/07 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر في شرطة محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة رجل اربعيني مقتول داخل منزله غربي المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة من الشرطة عثرت على جثة رجل في العقد الرابع من عمره داخل منزله غربي مدينة السليمانية"، مبيناً أن "الجثة تعود إلى المدعو (س ع) تولد ١٩٨٢، وقد بدت عليها آثار إطلاقات نارية".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

واشار الى أنه "لم تصدر القوات الأمنية حتى الآن أي بيان حول ملابسات الحادث وظروف مقتل الشاب الأربعيني".

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