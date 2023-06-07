العراق.. أجواء مغبرة وممطرة حتى صباح السبت المقبل

2023/06/07 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة يرافقه تساقط زخات مطرية متفرقة.

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