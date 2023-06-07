2023/06/07 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعدا للغبار بداية الأسبوع المقبل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق..



امطار وانخفاض جديد في درجات الحرارة المركز الخبري الوطني.

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