2023/06/07 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تراجعت الليرة التركية بنحو 3%، اليوم الأربعاء ، وهوت لمستوى قياسي جديد لتواصل الخسائر التي تتكبدها منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان تشكيلة حكومته مطلع الأسبوع بعد الانتخابات التي جرت الشهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليرة التركية تهوي لقاع قياسي جديد مقابل الدولار المركز الخبري الوطني.

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