تحليل: التعافي من كارثة انهيار سد كاخوفكا قد يستغرق عقودا

2023/06/07 | 10:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تعرض سد نوفا كاخوفكا على نهر دنيبرو جنوب أوكرانيا للتدمير، الثلاثاء، انتكبت الكثير من المناطق المبنية على ضفاف النهر، واجتاحتها المياه المتدفقة من خزان السد، وقد يستغرق التعافي من هذه الكارثة عقودا من الزمن، وفقا لتحليل مطول نشرته صحيفة "الغارديان".

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