أسعار صرف الدولار تلامس 150 ألف دينار

2023/06/07 | 10:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم”، اليوم الأربعاء، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار البيع: 148.750 ديناراً لكل 100 دولار

أسعار الشراء : 146.750 ديناراً لكل 100 دولار

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