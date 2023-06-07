طقس العراق.. أمطار وغبار بدءاً من الأسبوع المقبل

2023/06/07 | 10:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار بداية الأسبوع المقبل.

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أمطار وغبار بدءاً من الأسبوع المقبل أولاً على ايرث نيوز.

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